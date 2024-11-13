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Motorsport ответил, будет ли Хэмилтон выступать в постсезонных тестах за «Феррари»

Motorsport ответил, будет ли Хэмилтон выступать в постсезонных тестах за «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не примет участия в постсезонных тестах в Абу-Даби (ОАЭ) за «Феррари». Об этом информирует Motorsport. Британский гонщик присоединится к «Скудерии» в следующем сезоне Формулы-1, а до конца этого будет выступать за «Мерседес».

В «Феррари» надеялись, что «Мерседес» позволит Хэмилтону принять участие в тестах, но немецкая команда ответила отказом, так как связана с британцем некоторыми рекламными обязательствами по контракту.

Таким образом, Хэмилтон сможет принять участие в тестах за «Феррари» только в начале следующего года.

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