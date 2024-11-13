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Хэмилтон не получит привилегию Михаэля Шумахера в «Феррари» — FormulaPassion

Хэмилтон не получит привилегию Михаэля Шумахера в «Феррари» — FormulaPassion
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Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон не заселится в дом основателя «Феррари» Энцо Феррари после перехода в итальянскую команду, сообщает издание FormulaPassion.

Напомним, ранее прошёл слух, что Хэмилтону будет предоставлена исключительная привилегия, пользовался которой лишь легендарный немец Михаэль Шумахер, однако, по информации ресурса, это не является правдой.

Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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