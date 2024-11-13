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Чандхок ответил, что отличает Ферстаппена от всех остальных пилотов Формулы-1

Чандхок ответил, что отличает Ферстаппена от всех остальных пилотов Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок высказал мнение, что умение извлекать максимум в любой ситуации является той чертой пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которая отличает его от всех остальных.

«Сто процентов. Хотя здесь и присутствует доля везения. Ты должен быть хорош, ты должен быть великолепен, но также требуется немного удачи. Возьмём, к примеру, Льюиса Хэмилтона в 2007 году. В Китае они допустили стратегическую ошибку, и он оказался в гравийной ловушке. А в Бразилии ему не повезло с датчиком коробки передач, и это лишило его чемпионства», — приводит слова Чандхока GPblog.

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