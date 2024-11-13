Кевин Магнуссен высказался о переговорах по поводу новой роли в «Хаасе»

Пилот Кевин Магнуссен высказался о переговорах с «Хаасом» о новой роли в команде. Датчанин покинет американский гоночный коллектив по окончании этого сезона Формулы-1. Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу выразил надежду, что обе стороны смогут найти способ продолжать работать вместе в каком-либо качестве.

«Мы всё ещё работаем над этим вопросом. Спешить нам некуда. Сейчас же я думаю только об этом сезоне и о том, чтобы финишировать как можно выше. В этом виде спорта важно только то, насколько хорошо ты выступаешь на трассе», — приводит слова Магнуссена пресс-служба Формулы-1.

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