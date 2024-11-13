Sky Sports: команды Ф-1 шокированы увольнением Виттиха, назван ответственный за отставку

Нильс Виттих покинул пост гоночного директора Формулы-1 не добровольно, а был уволен. Об этом рассказал обозреватель Sky Sports Крейг Слейтер.

«Согласно официальному сообщению ФИА, Нильс Виттих ушёл в отставку, чтобы заняться другими делами. Но высокопоставленные источники сообщили мне, что он фактически был уволен и что с его стороны не было намерений покидать свой пост за три гонки до конца сезона. Это явно противоречит тому, что ФИА изложила в своём заявлении.

Кроме того, я узнал, и это было доведено до меня несколькими источниками, что отношения между Виттихом и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом были несколько напряжёнными, что это сыграло свою роль.

Что касается того, как это воспринимается в Формуле-1, то команды, с которыми я общался, были шокированы и удивлены. Впереди три гонки, и менять коней в такой момент – необычный выбор. Так они считают. На смену ему приходит Руи Маркес, который был гоночным директором Формулы-2, но не имеет опыта работы в Формуле-1», — написал Слейтер.

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