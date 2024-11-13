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Tesla Cybertruck отзывают уже в шестой раз. Теперь проблемы с двигателем

Tesla Cybertruck отзывают уже в шестой раз. Теперь проблемы с двигателем
Tesla Cybertruck
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Компания Tesla отозвала ещё 2431 электропикап Tesla Cybertruck. На этот раз у автомобиля обнаружены проблемы с двигателем, которые могут привести к резкой потере тяги и аварийным ситуациям, сообщает Reuters.

Это уже шестой отзыв новинки от Tesla. Ранее у электропикапов возникали проблемы с накладкой педали газа, не работали дворники и отваливались элементы обшивки багажника. Кроме того, владельцы Cybertruck жаловались на образование ржавчины, хотя кузов автомобиля выполнен из нержавеющей стали, а в октябре из-за проблем с камерой заднего вида были отозваны более 27 тыс. электропикапов.

Напомним, серийное производство Tesla Cybertruck началось лишь в ноябре 2023 года. Автомобиль представлен в трёх версиях, и самая мощная из них — полноприводный Cyberbeast — обладает мощностью 630 кВт (856 л. с.) и способна разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды.

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