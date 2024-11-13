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Фамен сказал, сколько бы «Рено» вложила в двигатель, если бы сохранила моторную программу

Фамен сказал, сколько бы «Рено» вложила в двигатель, если бы сохранила моторную программу
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Экс-руководитель «Альпин» Бруно Фамен, отвечающий за автоспортивную программу «Рено» за пределами Формулы-1, рассказал, сколько бы «Рено» пришлось вложить в разработку двигателя для французской команды в том случае, если бы сохранила моторную программу.

«До 2025 года включительно лимит на разработку двигателя составит $ 95 млн, с 2026 года он составит $ 135 млн. Это слишком много. Нам пришлось бы на полном ходу в течение четырёх-пяти лет вести разработки, что стоило бы около $ 1 млрд.

С другой стороны, правила ограничивают цену клиентских двигателей $ 17 млн в год. И это огромная разница, особенно если учитывать, что про двигатели говорят, только когда они работают плохо», — приводит слова Фамена Hebdo.

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