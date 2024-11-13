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Грег Маффей покинет пост компании, владеющей Формулой-1

Грег Маффей покинет пост компании, владеющей Формулой-1
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У компании Liberty Media, владельца коммерческих прав на Формулу-1, будет новый генеральный директор. Компания объявила о том, что исполнительный директор Грег Маффей покинет свой пост в конце этого года.
Маффей станет старшим советником Liberty на время переходного периода, а временным генеральным директором корпорации станет нынешний председатель совета директоров Джон Мэлоун.

Накануне Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об увольнении 52-летнего Нильса Виттиха с должности гоночного директора Формулы-1. Его заменит гоночный директор молодёжных серий Формулы-2 и Формулы-3 Руи Маркес.

После 21 этапа Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 36 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 49 очков от «Макларена».

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