В «Рено» опровергли сообщения о продаже ноу-хау на моторы 2026 года «Кадиллаку»

Экс-руководитель «Альпин» Бруно Фамен, ныне отвечающий за автоспортивную программу «Рено» за пределами Формулы-1, опроверг информацию, что компания «Рено» может продать интеллектуальную собственность на моторы Формулы-1 для 2026 года американской компании «Кадиллак».

«Нет, мы не продаём нашу интеллектуальную собственность, потому что ноу-хау Вири (завод по производству моторов для автоспорта. – Прим. «Чемпионата») — это капитал. Мы хотим сохранить ценность для нашего будущего проекта. Мы не расстанемся с ней.

Кроме того, мы не собираемся помогать конкурентам побеждать нас — это бессмысленно. Так что нет — о продаже этой интеллектуальной собственности вообще не может быть и речи», — приводит слова Фамена Autoracing 1.