Виттих был уволен из-за разногласий с пилотами — AMuS

Занимавший до последнего времени должность гоночного директора Международной автомобильной федерации (ФИА) Нильс Виттих мог быть уволен из-за разногласий с пилотами Формулы-1. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Издание отмечает, что наиболее вероятная причина увольнения Виттиха – разногласия с пилотами на инструктажах во время гоночных уикендов. Например, Нильс очень дотошно относился к таким темам, как украшения и несгораемое нижнее белье, и не допускал никаких поблажек и дискуссий. Его предшественники были здесь гораздо более лояльными на этот счёт. Не на камеру некоторые гонщики обвиняли Виттиха в том, что он ведёт себя словно учитель. Им казалось, что с ними обращаются как с маленькими детьми.

Именно такое поведение недавно подверглось критике в открытом письме со стороны профсоюза гонщиков Гран-при (GPDA). Обвинения были направлены не столько в адрес гоночного директора, сколько в адрес президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема. Вполне возможно, что руководитель ФИА нашёл в Виттихе пешку, которую отдал гонщикам, чтобы успокоить их и отвести огонь от себя.