Отец Серхио Переса сделал категоричное заявление о будущем сына

Отец Серхио Переса Антонио Перес Гарибай потребовал извинений от тех, кто утверждал, что его сын во время уикенда Гран-при Мексики объявит о своём уходе из Формулы-1. Более того, Перес-старший заявил, что Чеко останется в «Ред Булл» на следующие два года.

«СМИ, которые заявили в Мексике, что он больше не будет участвовать в гонках и объявит о своём уходе, должны как минимум извиниться. Он будет здесь в течение следующих двух лет. Он заявил об этом, он планирует уйти на пенсию из «Ред Булл», ему предоставили такую возможность.

«Ред Булл» — самая профессиональная команда на данный момент, команда — чемпион. Они делают всё необходимое, чтобы отыграться, не только с машиной Чеко, но и с машиной Макса Ферстаппена. Они борются за чемпионство. Я думаю, Макс может снова стать чемпионом, а «Ред Булл» окажется в тройке лидеров. Реструктуризация «Ред Булл» произойдёт в конце года», — приводит слова Переса-старшего Planet F1.

В этом сезоне Перес набрал всего 151 очко, у его напарника Макса Ферстаппена – 393. После 21 этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 544 очка. У идущей на втором месте «Феррари» — 557, а у «Макларена» — 593.