Джереми Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором

64-летний английский популярный телеведущий и журналист, который известен по программам Top Gear и The Grand Tour, Джереми Кларксон посмеялся над тем, как гонщик Формулы-1, пилот «Макларена» Оскар Пиастри управлял сельскохозяйственным трактором. Во время трехнедельной паузы в календаре Пиастри посетил ферму Diddly Squad и попрактиковался в выполнении различных задач. Его действия засняли и прокомментировали Джереми Кларксон и Калеб Купер.

«За мной в этом тракторе Оскар [Пиастри]. Мы хотели посмотреть, сможет ли он загнать этот прицеп в узкий проём в амбаре. Как долго он пытается сделать это, Калеб?» — спросил Кларксон.

«40 минут. Я думал, ты сказал, что он автогонщик», — рассмеялся в ответ Купер.

«У твоего трактора раньше кончится дизельное топливо, чем он сделает это. Да ладно, Оскар. Нет, он облажался. Даже на изображении с обратной камеры я вижу, что он облажался», — резюмировал Кларксон.