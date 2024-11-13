В «Альпин» показали видео с Дуэном на фоне слухов о переходе Колапинто

Команда «Альпин» показала видео с тренировкой своего гонщика Джека Дуэна на фоне слухов о возможном переходе Франко Колапинто во французскую команду, что может привести к увольнению Дуэна ещё до того, как он дебютирует в их составе. В «Альпин» пока ни разу прямо не высказались об этих слухах, но опубликовали видео тренировки австралийца на беговой дорожке с анализатором VO2 и просто подписали его «подготовка к 2025 году в разгаре».

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что «Альпин» пытается выкупить у «Уильямса» контракт Франко Колапинто и сделать аргентинца своим боевым пилотом на следующий год. Для этого французская команда готова лишить места в своей машине 21-летнего Джека Дуэна, сына пятикратного чемпиона мира по мотогонкам, который ранее был подтверждён в качестве напарника Пьера Гасли на 2025 год.