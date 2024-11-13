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Сага вокруг Переса может обойтись «Ред Булл» в $ 80 млн — F1-Insider

Сага вокруг Переса может обойтись «Ред Булл» в $ 80 млн — F1-Insider
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Падение результативности Серхио Переса и его возможное увольнение могут обойтись «Ред Булл» в общей сложности в $ 80 млн, поэтому австрийская команда, вероятно, оставит 34-летнего мексиканца до конца этого года, после чего его заменит Лиам Лоусон. Об этом сообщает немецкое издание F1-Insider.

Издание сообщает, что у «Ред Булл» нет юридических оснований для увольнения Чеко, так как руководитель команды Кристиан Хорнер удалил из текущего контракта пункт о разрыве, завязанный на результаты пилота. Он был в предыдущем контракте, но в новом – нет. Австрийцы могут уволить Переса, только заплатив ему неустойку. Согласно закулисным слухам, Перес якобы хочет $ 20 млн. Даже если «Ред Булл» хочет избавиться от Переса, совет директоров, похоже, пока не готов тратить столько денег.

F1-Insider отмечает, что разница в призовых между первым и третьим местом в Кубке конструкторов составляет около $ 40 млн. Кроме того, выкуп контракта Франко Колапинто у «Уильямса» для замены Серхио Переса также стоит $ 20 млн. Таким образом, общие потери «Ред Булл» могут составить $ 80 млн.

Поэтому наиболее вероятный вариант, по мнению F1-Insider: Колапинто останется в системе «Уильямса», а Перес покинет «Ред Булл» в конце сезона, его заменит новозеландец Лиам Лоусон.

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