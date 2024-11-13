Команда «Уильямс» поможет в создании беспилотных автомобилей

Команда «Уильямс» объявила о начале партнёрства с компанией Zoox, которая специализируется на создании инновационных роботакси. Отмечается, что это первое в истории партнёрское соглашение между компанией по созданию беспилотного транспорта и командой Формулы-1.

Логотипы Zoox появятся на бортах машин «Уильямса» уже на следующем этапе сезона — Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт 23 ноября. В «Уильямсе» подчёркивают, что контракт с Zoox позволит команде укрепить финансовое положение и с помощью других спонсоров вернуться в борьбу за лидирующие позиции.

Беспилотный автомобиль Zoox Фото: Zoox

Компания Zoox основана в 2014 году и известна тем, что разрабатывает электрический беспилотный транспорт нового поколения. В 2022 году роботакси Zoox получило сертификацию в США, а в 2023-м начались испытания на дорогах общего пользования. Тесты проходят не без проблем — в мае 2024 года Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование двух столкновений с участием беспилотников Zoox.

Отметим, что в 2018 году компания Tesla подала на Zoox в суд, обвинив в краже интеллектуальной собственности. Тогда выяснилось, что четверо бывших сотрудников Tesla, переходя в Zoox, незаконно скопировали конфиденциальные документы. Zoox пришлось выплатить штраф и подвергнуться внешнему аудиту. Тем временем своё первое роботакси в Tesla представили в середине октября 2024 года.