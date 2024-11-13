Хельмуту Марко нравится самоуверенный характер Лоусона — F1-Insider

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в восторге от пилота «РБ» Лиама Лоусона и он максимально продвигает его карьеру. Об этом сообщает немецкое издание F1-Insider.

Издание отмечает, что Лоусон напоминает Хельмуту его лучшего друга Йохена Риндта. Риндт погиб в результате аварии во время квалификации в Монце на Гран-при Италии 1970 года, но посмертно стал чемпионом мира.

Марко нравится самоуверенный характер Лоусона. В последний раз он показывал зубы на трассе, когда жёстко боролся с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом и даже показал тому средний палец.

Недавно Лоусон публично раскритиковал «Макларен» за использование британского гимна, и, по мнению F1-Insider, этим ещё более расположил к себе Хельмута Марко.