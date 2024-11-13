Леклер заявил, что может противостоять Хэмилтону на одинаковых машинах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о грядущем противостоянии со своим будущим напарником Льюисом Хэмилтоном. 27-летний монегаск настаивает, что с нетерпением ждёт возможности сравнить себя с семикратным чемпионом Формулы-1.

«Он пока не присоединился к нашей команде. Конечно, это будет нечто особенное. У нас с Карлосом всегда были особые отношения, мы очень хорошо работали вместе. Но, заглядывая вперёд, Льюис — семикратный чемпион мира, самый успешный гонщик в Формуле-1. Так что для меня это будет большой вызов. Я с нетерпением жду этого. С одной стороны, могу учиться у Льюиса, управляя такой же машиной, что и он, но с другой — я также могу доказать, на что способен, управляя такой же машиной, что и он. Это большая мотивация для меня», — приводит слова Леклера GP Blog.