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Комиссия Формулы-1 согласовала три изменения в правилах чемпионата

Комиссия Формулы-1 согласовала три изменения в правилах чемпионата
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Сегодня, 13 ноября, в Женеве (Швейцария) состоялось пятое в этом году заседание Комиссии Формулы-1. Оно прошло под председательством директора ФИА по «формульным» сериям Николаса Томбасиса и генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали. На нём было принято несколько важных решений.

В жарких условиях на машинах будет использоваться специальный охлаждающий пилота обвес, который прошёл несколько испытаний.

Если квалифицированный на гонку пилот не сможет стартовать, стартовая решётка будет сдвигаться. Это является реакцией на ситуацию на Гран-при Бразилии, когда Алекс Албон не вышел на старт, а его позиция на решётке осталась пустой.

Спринтерская гонка для новичков будет обсуждена в 2025 году, впервые её могут провести в 2026-м.

Из бюджетных лимитов будут исключены расходы на инициативы, направленные на устойчивое развитие спорта.

Более детальный регламент Формулы-1 на 2026 год будет представлен на следующем заседании Всемирного совета автоспорта в 2025 году.

Будут внесены поправки в спортивный регламент, чтобы обеспечить гендерно-нейтральные формулировки, подчёркивая приверженность ФИА всеобщей инклюзивности.

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