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Гюнтер Штайнер пошутил, что Фернандо Алонсо будет гоняться до 2055 года

Гюнтер Штайнер пошутил, что Фернандо Алонсо будет гоняться до 2055 года
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер пошутил в своей новой книге «Нефильтрованное» (Unfiltered), что Фернандо Алонсо, которому в июле исполнилось 43 года, продолжит гоняться ещё три десятилетия.

«Я уверен, что, когда автобиография Фернандо в конце концов выйдет, когда он снова уйдёт на пенсию в 2055 году, мы услышим его версию истории. Но что я знаю наверняка, так это то, что его возвращение [в 2021 году] стало одной из величайших историй успеха за последнее время, и почти всем пришлось переосмыслить ситуацию», — написал Штайнер в своей книге.

В Мексике Фернандо Алонсо стал первым гонщиком, который принял участие в 400 Гран-при. Ранее в этом году он подписал новый многолетний контракт с «Астон Мартин», по которому он будет участником чемпионата как минимум до конца 2026 года.

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