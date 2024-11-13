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Бриаторе рассказал, на сколько «Альпин» необходимо повысить свой темп

Бриаторе рассказал, на сколько «Альпин» необходимо повысить свой темп
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, какое отставание предстоит нивелировать французской команде в следующем году, чтобы быть конкурентоспособной.

«На мокрой трассе фактор мощности моторов отходит на второй план. Но на сухой трассе в 2025 году нам придётся компенсировать те три десятых, которых нам сейчас не хватает, нам нужна более сильная машина. Это не должно нас смущать, потому что мы знаем, что это так, и нам придётся постараться добиться успеха за счёт улучшения аэродинамики и понимания шин», — приводит слова Бриаторе Race Fans.

Ранее «Альпин» объявила о переходе на моторы «Мерседеса» начиная с 2026 года. Стороны заключили многолетнее соглашение, по условиям которого «Мерседес» будет поставлять в «Альпин» двигатели и коробки передач вплоть до 2030 года.

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