Вассёр допустил, что в следующем году командам будет неважен Кубок конструкторов

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр предположил, что в следующем сезоне команды Формулы-1 могут пожертвовать положением в зачёте Кубка конструкторов, чтобы получить больше времени для работы с аэродинамической трубой в преддверии перехода на новый технический регламент.

«В данный период не имеет значения, есть ли у кого-то преимущество и есть ли у кого-то больше часов в аэродинамической трубе. Это потому, что сегодня за счёт такой работы можно добиться лишь небольшого прогресса. Но переломным моментом может стать 2026 год, потому что некоторые команды, которые, возможно, не будут бороться за чемпионство в следующем году, могут решить: «Ладно, на 2025 год нам уже всё равно, на какой позиции мы будем в турнирной таблице. Мы просто полностью сосредоточимся на 2026-м».

Если вы будете бороться за лидерство, у вас будет соблазн тратить больше ресурсов на 2025 год, в то время как другие команды будут полностью сосредоточены на 2026-м, но, таким образом, лидерам придётся разделять ресурсы надвое», — приводит слова Вассёра Planet F1.

Отметим, что по правилу ATR Формулы-1, которое определяет количество допустимого времени работы в аэродинамической трубе и часов CFD, чем выше команда в Кубке конструкторов, тем большие на неё накладываются ограничения.

Первый цикл с 1 января по 30 июня определяется по итоговому положению команд в турнирной таблице предыдущего года, а второй — с 1 июля по 31 декабря, — по турнирной таблице на 30 июня. Так, например, на сегодняшний день «Макларен» подойдёт к сезону 2025 года с наименьшим количеством часов ATR — 70% от выделенного лимита, тогда как у «Кик-Заубера» будет наибольшее количество — 115%.