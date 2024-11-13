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Хилл: Шумахер заставил меня почувствовать себя бесполезным и бездарным

Хилл: Шумахер заставил меня почувствовать себя бесполезным и бездарным
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл рассказал в 30-ю годовщину знаменитой аварии в Аделаиде-1994, как он и будущий семикратный чемпион Михаэль Шумахер ладили в обычной жизни, но ненавидели друг друга на трассе.

«Мы с Михаэлем на самом деле хорошо ладили, но на трассе мы ненавидели друг друга. По-другому быть не могло и не может, если вы хотите стать чемпионом Формулы-1. Никаких любезностей. Нужно было использовать каждую слабость противника и измотать его этим.

Михаэль был мастером психологических игр. Он заставил меня почувствовать себя бесполезным и бездарным. И он также говорил это прессе. Поскольку на тот момент он уже выиграл много гонок, не было причин не верить ему», — приводит слова Хилла BILD.

В 2013 году Шумахер получил серьёзные травмы во время катания на лыжах и с тех пор не появлялся на публике.

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