Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе. Их тренировали пилоты NASCAR

Пилоты команды «РБ» в Формуле-1 Юки Цунода и Лиам Лоусон сразились в гонке на сток-карах на грунтовом овале в США. В качестве наставников для гонщиков «Больших призов» выступили пилоты NASCAR: восходящая звезда младших дивизионов Коннор Зилич и Шейн ван Гисберген, трёхкратный чемпион австралийского первенства Supercars, который уже побеждал в NASCAR Cup Series и NASCAR Xfinity Series.

Сначала Зилич и ван Гисберген объяснили принципы управления сток-каром на грунтовой трассе, после чего Лоусон и Цунода по очереди выполнили их на трассе. Затем Юки и Лиам приступили к квалификации, в которой быстрее оказался Цунода — он показал время 21,1993 секунды, опередив соперника на 0,046 секунды.

Гонка Лиама Лоусона и Юки Цуноды на сток-карах Фото: Red Bull Content Pool

Завершилось состязание гонкой на пять кругов. Цунода как победитель квалификации предпочёл стартовать с внешней траектории и удержался впереди, несмотря на несколько отчаянных атак Лоусона.

Напомним, Цуноду и Лоусона называют претендентами на место Серхио Переса, причём получить место Чеко в основной команде «Ред Булл» в Формуле-1 кто-то из них может уже в следующем году.