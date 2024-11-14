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Ромен Грожан: мне снова хочется погонять за «Хаас»

Ромен Грожан: мне снова хочется погонять за «Хаас»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан признался, что он очень рад видеть, как Аяо Комацу управляет «Хаасом», и пошутил, что даже снова хочет погонять в этой команде.

«Я очень горжусь Аяо и тем, что он делает с «Хаасом», возвращая команду на гораздо более высокий уровень, извлекая максимум и работая так, как он это делает.

Мне повезло узнать об этом [назначении] ещё до официального объявления; я получил сообщение от Аяо. Я сказал ему, что очень горжусь им, очень горжусь всем, что он сделал, и очень рад за него. Конечно, я не знал, как всё обернётся, но это фантастика. Мне почти снова хочется погонять за них!

Думал ли я, что он вырастет из инженера в руководителя команды? Нет, ты никогда не знаешь. Это другая роль [руководителя команды], это другой подход, есть также разные политические игры и фактор СМИ. Я понятия не имел об этой части. Я знал, что он мог всё организовать [чтобы добиться успеха], но эта часть была мне неизвестна, и он справляется очень, очень хорошо», — приводит слова Грожана Planet F1.

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