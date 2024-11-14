Ферстаппен — об общей презентации команд Ф-1: надеюсь, заболею на той неделе

Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен сказал на игровом стриме, что надеется заболеть в ту неделю, когда состоится общая презентация новых машин Формулы-1.

Ранее руководство Формулы-1 объявило о том, что впервые в истории чемпионата все 10 команд, их руководители и пилоты соберутся в одном месте с болельщиками на вечере, посвящённом открытию нового сезона. Там будут продемонстрированы ливреи машин 2025 года. Презентация команд перед сезоном 2025 года состоится в Лондоне на стадионе «О2-Арена». Мероприятие пройдёт 18 февраля 2025 года и начнётся в 23:00 мск.

После 21 этапа Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 36 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 49 очков от «Макларена».