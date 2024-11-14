Вольф ответил, пытался ли он отговорить Хэмилтона от перехода в «Феррари»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что не пытался отговорить пилота Льюиса Хэмилтона от перехода в «Феррари». К «Скудерии» семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в следующем сезоне.

«Пытался ли я отговорить Хэмилтона? Нет. Это была та ситуация, когда я просто хотел посмотреть, как всё будет происходить. Я хотел предоставить ему и Фредерику Вассёру сказать мне, что они собираются делать. Прикладывал ли я какие-либо усилия, чтобы сохранить Хэмилтона в команде? Нет», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на его выступление в High Performance podcast.

Недавно Вольф обозначил нынешнюю позицию «Мерседеса» о возможном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Материалы по теме Вольф обозначил нынешнюю позицию «Мерседеса» о возможном переходе Ферстаппена

Главные новости дня: