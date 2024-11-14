Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» победить на Гран-при Лас-Вегаса

Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» победить на Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса. Он состоится с 22 по 24 ноября.

«Думаю, на бумаге это трасса, на которой мы должны выступить хорошо. Всё по-прежнему выглядит позитивно. Возможно, не так позитивно, как в прошлом году, но, учитывая, насколько всё близко, я верю, что у нас будет шанс победить», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Ранее Леклер высказался о грядущем противостоянии со своим будущим напарником Льюисом Хэмилтоном. Монегаск настаивает, что с нетерпением ждёт возможности сравнить себя с семикратным чемпионом Формулы-1.

Материалы по теме
Леклер заявил, что может противостоять Хэмилтону на одинаковых машинах

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android