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Пилоты «Феррари» Леклер и Сайнс посетили премьеру фильма «Гладиатор 2» в Лондоне

Пилоты «Феррари» Леклер и Сайнс посетили премьеру фильма «Гладиатор 2» в Лондоне
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Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс посетили премьеру художественного фильма «Гладиатор 2». Она состоялась в Лондоне.

Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

«Гладиатор 2» снимал Ридли Скотт – тот же режиссёр, который работал над первой частью картины, вышедшей в 2000 году. Главные роли во второй части сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен (снималась в первой части) и Дензел Вашингтон.

«Феррари» в настоящий момент занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 557 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен». На её счету 593 балла.

Ранее Леклер оценил шансы «Феррари» победить на Гран-при Лас-Вегаса.

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