«Даже не повод для паники». Вольф — об уходе Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем переходе пилота команды Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К гоночному коллективу из Италии семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в следующем сезоне.

«В моей жизни случалось и гораздо худшее. Это даже не повод для паники. Льюис — мой друг и навсегда останется им. Мы вместе проработали в команде 12 лет. Так что мысль, что всё заканчивается, была необычной. Но это не было каким-то вызовом. Нет, это не было проблемой. Это просто новая ситуация», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на его выступление в High Performance podcast.

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