Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Монако до 2031 года

Гран-при Монако останется в календаре Формулы-1 до 2031 года включительно. Стороны договорились о шестилетнем продлении контракта, который действовал до 2025 года. Об этом информирует пресс-служба «Королевских гонок».

Гран-при Монако 2025 года пройдёт с 23 по 25 мая и ознаменует 75-летие с момента дебюта гонки в календаре Формулы-1. А с 2026-го соревнования будут проводиться в первый полный уикенд июня. Таким образом, больше не будет пересечения с гонкой «500 миль Индианаполиса».

В нынешнем сезоне Формулы-1 победителем Гран-при Монако стал монегаск Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари».

Самая высокая скорость в Формуле-1: