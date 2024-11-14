Чемпион мира по картингу Куцков может перейти из Формулы-4 в серию ФРЕК

Илья Куцков, отец чемпиона мира по картингу Кирилла Куцкова, рассказал, что сын может перейти в серию ФРЕК.

«Сейчас веду переговоры с одним стратегическим спонсором. Там могут и спортивную лицензию дать, и даже до Формулы-1 «зарядить». Вероятность, что там всё сложится, невелика, но если получится, то мы, возможно, поехали бы сразу во ФРЕКе. Но только если получится получить 30-50 дней тестов. Честно, я не вижу большого смысла ещё на год оставаться в Формуле-4, тем более что бюджеты там стали какие-то сумасшедшие: в топовую команду Ф-4 не сядешь дешевле чем за полтора миллиона евро. И это Формула-4!

Вот наш менеджер Пётр Алёшин на сто процентов считает, что надо ехать ещё один сезон в Ф-4. Но, учитывая обучаемость Кирилла и его аналитические способности, я бы рискнул. Мы так делали несколько раз в картинге, пересаживая его в следующий класс на год раньше, и везде он справлялся. Поэтому и тут я не вижу проблемы. Физически он не уступает никому, и если будут хорошая команда, инженеры и тренеры, то всё будет в порядке. Так что тут во многом зависит от экономики, от предложений команд», — сказал Илья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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