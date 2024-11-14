Отец российского чемпиона мира по картингу рассказал о конфликте с сербской федерацией

Илья Куцков, отец чемпиона мира по картингу Кирилла Куцкова, рассказал о проблеме при попытке получить сербскую гоночную лицензию. Куцков обратился к сербской федерации, так как российские ФИА сейчас не принимает.

«Каждый год пилот должен брать открепление у своей родной федерации, то есть в нашем случае РАФ. С этим откреплением мы идём в ту или иную федерацию и там получаем лицензию, предоставляя дополнительные документы. А вот с Сербией всё это не работает в нарушение всех правил ФИА. Их федерация называется АМСС — Авто-Мото Союз Сербии. Если в России лицензию выдают непосредственно пилоту, то в Сербии ты якобы подписываешь контракт с какой-то местной командой, после чего эта команда делает для тебя лицензию в АМСС.

Формально Кирилл и его младший брат Даниил — члены автоспортивной команды «Црвена Звезда». Её нам посоветовали, когда мы пришли оформляться в АМСС. Но руководитель этой команды Александр Тошич за свои услуги по оформлению лицензий почему-то попросил шесть тысяч евро вместо трёх! Так, конечно, не делается. Тошич ответил, что без него мы эту проблему не решим.

Несмотря на то, что на личной встрече министр спорта Сербии Зоран Гаич лично обещал мне в этой ситуации разобраться, но так ни в чём и не разобрался. Ну и ладно. Зачем тратить столько денег на непонятные услуги по оформлению лицензии в Сербии, если без каких-либо проблем можно пользоваться киргизской», — сказал Илья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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