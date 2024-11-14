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Чандхок назвал сильнейший состав пилотов Формулы-1 в следующем сезоне

Чандхок назвал сильнейший состав пилотов Формулы-1 в следующем сезоне
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок высказал мнение, что у итальянской команды в следующем сезоне будет сильнейший состав пилотов. Напомним, «Скудерию» покинет Карлос Сайнс, а на его место придёт Льюис Хэмилтон. Другим гонщиком «Феррари» является Шарль Леклер.

«Леклер тоже силён, разве не так? Не думаю, что Шарля можно сбрасывать со счетов. И Льюис Хэмилтон, и Леклер будут очень сильны. Конечно, это сильнейший состав пилотов на стартовой решётке. Их дуэт в следующем году будут очень мощным. У команды будет опыт Льюиса в том, что касается побед в чемпионатах, и скорость Леклера», — приводит слова Чандхока GPblog.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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