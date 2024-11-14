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В «РБ» ответили, почему не анонсировали уход Риккардо перед ГП Сингапура, вопреки слухам

В «РБ» ответили, почему не анонсировали уход Риккардо перед ГП Сингапура, вопреки слухам
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Генеральный директор «РБ» Питер Байер объяснил, почему команда не подтвердила уход австралийца Даниэля Риккардо перед Гран-при Сингапура, несмотря на многочисленные слухи. По словам Байера, Риккардо сам хотел этого, так как верил, что сможет изменить ситуацию. О расставании с Даниэлем в итоге было объявлено 26 сентября — через четыре дня после сингапурского этапа.

«Мы договорились с Даниэлем, что не будем сообщать об этом. Мы пошли на этот шаг, чтобы обезопасить пилота. Это было его желание. Он до последнего верил, что в квалификации будет впереди и всем всё докажет. Никогда не видел такой ментальной силы, как у него, больше ни у одного спортсмена. А я имел дело со многими видами спорта», — приводит слова Байера Auto Motor und Sport.

На Гран-при Сингапура Риккардо был 18-м.

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