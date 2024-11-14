Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» анонсировал спецливрею для последней гонки Льюиса Хэмилтона

«Мерседес» анонсировал спецливрею для последней гонки Льюиса Хэмилтона
Комментарии

«Мерседес» объявил, что будет использовать специальную ливрею W15 Льюиса Хэмилтона на последней гонке сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби, которая одновременно станет последней для 39-летнего британца в составе немецкой команды.

На машину Хэмилтона в Абу-Даби будут нанесены имена 150 фанатов. Чтобы попасть в это число, поклонники должны зайти на сайт «Мерседеса», ввести своё имя, адрес электронной почты и страну проживания. Розыгрыш начался сегодня, 14 ноября, и продлится до 26 ноября. Для участия вам должно быть 18 лет или больше.

Хэмилтону осталось провести три этапа в качестве гонщика «Мерседеса», прежде чем он перейдёт в «Феррари». В составе «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов.

Материалы по теме
«Даже не повод для паники». Вольф — об уходе Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android