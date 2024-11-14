«Мерседес» анонсировал спецливрею для последней гонки Льюиса Хэмилтона

«Мерседес» объявил, что будет использовать специальную ливрею W15 Льюиса Хэмилтона на последней гонке сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби, которая одновременно станет последней для 39-летнего британца в составе немецкой команды.

На машину Хэмилтона в Абу-Даби будут нанесены имена 150 фанатов. Чтобы попасть в это число, поклонники должны зайти на сайт «Мерседеса», ввести своё имя, адрес электронной почты и страну проживания. Розыгрыш начался сегодня, 14 ноября, и продлится до 26 ноября. Для участия вам должно быть 18 лет или больше.

Хэмилтону осталось провести три этапа в качестве гонщика «Мерседеса», прежде чем он перейдёт в «Феррари». В составе «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов.