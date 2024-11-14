В Bugatti установили рекорд скорости для машин с открытым верхом

Родстер Bugatti Mistral установил рекорд скорости для машин с открытым верхом. Во время заездов в Папенбурге пилот-испытатель Bugatti Энди Уоллас разогнался до 453,91 км/ч, побив установленный в 2016 году автомобилем Hennessey Venom GT Spyder рекорд (427,44 км/ч).

Энди Уоллас и Bugatti Mistral Фото: Bugatti

«Невероятно, насколько стабильной ощущалась эта машина на протяжении всей тестовой программы. У меня возникало чувство, что автомобиль сам хочет ехать быстрее, — поделился впечатлениями Уоллас. — Это был потрясающий опыт. Я чувствовал силу стихии в открытой кабине, слышал гигантский W16 прямо из воздухозаборника у меня под ухом — это было очень эмоционально. Такого рода рекорды позволяют расширять границы автомобильных инноваций, но это требует огромной сосредоточенности, самоотдачи и командной работы. И это настоящее свидетельство той страсти, которую испытывают все в Bugatti».

Заезды Bugatti Mistral в Папенбурге Фото: Bugatti

Bugatti Mistral — последняя дорожная модель Bugatti с 1600-сильным 8-литровым квад-турбо двигателем W16 и первый за 13 лет родстер французской марки. Так, представленный в июне 2024 года Bugatti Tourbillon оснащён уже новым гибридным V16. Машина будет выпущена тиражом 99 экземпляров — все они уже раскуплены по цене € 5 млн.

Заезды Bugatti Mistral в Папенбурге Фото: Bugatti

Напомним, быстрейшим в мире дорожным автомобилем считается Bugatti Chiron Super Sport 300+, на котором Энди Уоллас в 2019 году разогнался до 490,484 км/ч.