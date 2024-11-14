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В «Феррари» признали, что слишком долго тянули с внедрением гибких крыльев

В «Феррари» признали, что слишком долго тянули с внедрением гибких крыльев
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что итальянская команда слишком поздно начала применять гибкие крылья, поскольку была убеждена, что Международная автомобильная федерация (ФИА) быстро пресечёт эту практику. Такие команды, как «Макларен» и «Мерседес», раньше и эффективнее других использовали серые зоны регламента и смогли добиться благодаря этому немалых успехов. «Феррари» начала применять гибкие крылья после Гран-при Сингапура, после чего одержала победы в США и в Мексике.

«Мы чувствовали разочарование, поскольку на определённом этапе мы ждали решения ФИА, когда они установили камеры [начиная с Гран-при Бельгии]. Мы были убеждены, что всё это прикроют. Но этого не произошло! Так что, вероятно, мы потеряли один или два месяца.

В такой ситуации сложно делать выбор, ведь у нас есть ограничение расходов. Значит, если вы убеждены, что это не будет разрешено, а вы начинаете что-то разрабатывать, то это будет стоить вам времени в аэродинамической трубе. Но это было наше решение», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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