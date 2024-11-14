Перес: в европейских СМИ наблюдается избыток непрофессионализма

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес пообщался в соцсети со своими фанатами и в ходе этого общения заявил, что у него нет никаких опасений по поводу 2025 года, а также раскритиковал европейские СМИ, которые много пишут о его возможном уходе из австрийской команды.

«Я отношусь к этому с юмором. Уже смеюсь над всем, что они придумывают, о чём говорят. Я не о всех, потому что есть и профессиональные журналисты.

Спортсмену это трудно понять — ты тоже можешь провести не лучшую гонку, принять не лучшее решение, но в европейских СМИ наблюдается избыток непрофессионализма», — приводит слова Переса латиноамериканская редакция Motorsport.

После победы на трассе «Интерлагос» Макс Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. На счету Переса 151 очко. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.