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Бриаторе в ярости хотел уволить Гасли, Оукс отговорил его — источник

Бриаторе в ярости хотел уволить Гасли, Оукс отговорил его — источник
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе сильно разозлился на Пьера Гасли во время уикенда Гран-при Мексики и даже хотел уволить его, но новый руководитель команды Оливер Оукс отговорил его от этого шага. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает японский портал As-Web.

В отчёте говорится, что Гасли имел привычку довольно поздно приходить на командные встречи и мероприятия, что вызвало гнев Бриаторе. Представители команды сообщили, что Гасли поздно покинул свой отель в пятницу утром и из-за пробок в Мехико намного запозднился на трассу. Бриаторе был в ярости и отчитал Гасли перед всей гоночной командой, даже пригрозил уволить его. Но Оукс убедил его, что это не очень хорошая идея. Бриаторе решил позволить Гасли участвовать в Гран-при, но сделал выговор и назначил ему крупный штраф. На следующий день не только Гасли, но также Эстебан Окон и Джек Дуэн прибыли на трассу намного раньше, чем планировалось.

Более того, в наказание Гасли обязали участвовать вместе с Дуэном в тестах на машине A522 двухлетней давности. И если для новичка такие тесты полезны и важны, то боевому пилоту они только в тягость.

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