Сайнс настаивает, что у него были бы в «Ред Булл» прекрасные отношения с Ферстаппеном

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс настаивает, что он отлично поладил бы с Максом Ферстаппеном, если бы стал его напарником по «Ред Булл». Испанский гонщик ранее выступал с нидерландцем в «Торо Россо» в 2015-2016 годах и иногда они жёстко боролись между собой.

«Думаю, я мог бы с ним поладить. Тогда нам было по 16 и 19 лет. С тех пор мы сильно повзрослели. В «Торо Россо» вас сажают в одну команду и говорят: сражайтесь друг с другом, а потом мы посмотрим, кто из вас лучший и кто перейдёт в «Ред Булл»! Для того и существует эта команда. Там вы не боретесь за Кубок конструкторов, иначе поведение гонщиков было бы совсем другим.

С Шарлем Леклером и Ландо Норрисом у меня никогда не было никаких проблем. Так что если причиной моего непопадания в «Ред Булл» могли стать опасения из-за наших отношений с Максом, я бы заверил, что у нас не было бы никаких проблем. Если бы решение зависело только от этого, такое было бы просто неправильно. Но я уже сказал им [«Ред Булл»] об этом», — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.