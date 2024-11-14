Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс настаивает, что у него были бы в «Ред Булл» прекрасные отношения с Ферстаппеном

Сайнс настаивает, что у него были бы в «Ред Булл» прекрасные отношения с Ферстаппеном
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс настаивает, что он отлично поладил бы с Максом Ферстаппеном, если бы стал его напарником по «Ред Булл». Испанский гонщик ранее выступал с нидерландцем в «Торо Россо» в 2015-2016 годах и иногда они жёстко боролись между собой.

«Думаю, я мог бы с ним поладить. Тогда нам было по 16 и 19 лет. С тех пор мы сильно повзрослели. В «Торо Россо» вас сажают в одну команду и говорят: сражайтесь друг с другом, а потом мы посмотрим, кто из вас лучший и кто перейдёт в «Ред Булл»! Для того и существует эта команда. Там вы не боретесь за Кубок конструкторов, иначе поведение гонщиков было бы совсем другим.

С Шарлем Леклером и Ландо Норрисом у меня никогда не было никаких проблем. Так что если причиной моего непопадания в «Ред Булл» могли стать опасения из-за наших отношений с Максом, я бы заверил, что у нас не было бы никаких проблем. Если бы решение зависело только от этого, такое было бы просто неправильно. Но я уже сказал им [«Ред Булл»] об этом», — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.

Материалы по теме
Фото
Пилоты «Феррари» Леклер и Сайнс посетили премьеру фильма «Гладиатор 2» в Лондоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android