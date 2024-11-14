13-летний мальчик «унизил» Ферстаппена и Риккардо в падел

Бывший гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо впервые появился на публике после своего увольнения в качестве боевого пилота «РБ» после Гран-при Сингапура. Австралиец был замечен за игрой в падел вместе со своим бывшим напарником и соперником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Но в этой игре их обоих «унизил» 13-летний подросток.

Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и обыгравший их мальчик Фото: Соцсети Даниэля Риккардо

«Вчера нас унизили. 13 лет. 6-4 и 6-1. Обратно за парту», — написал Риккардо в соцсети.

Ферстаппен также отреагировал на эту игру. Играя на стриме в среду вечером, Ферстаппен пошутил, что подросток их «как следует отшлёпал».

«Даниель хорошо играл в падел. Но нас только что «отшлёпал» 13-летний мальчишка. Честно говоря, он был очень хорош. Я не шучу. Он очень хорош. Не то что бы я очень крут, но и не совсем дерьмово играю», — сказал Ферстаппен.