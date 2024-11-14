Леклер — о шансах «Феррари» в Лас-Вегасе: на бумаге всё выглядит позитивно

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды добиться успеха на Гран-при Лас-Вегаса, который состоится в следующие выходные. Но монегаск предупредил, что у них могут возникнуть проблемы с работой шин.

«Думаю, на бумаге это трасса, на которой мы должны выступить хорошо. Однако тот факт, что мы значительно улучшили управление шинами, означает, что на трассе, где будет довольно холодно, нам будет сложно прогревать их. На бумаге это всё ещё выглядит позитивно. Может быть, не так позитивно, как в прошлом году, но, учитывая, насколько всё близко, я верю, что у нас будет шанс победить», — приводит слова Леклера Crash.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 393 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 331 очко. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (307 очков).