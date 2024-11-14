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В Китае показали аэромобиль с летающей кабиной

В Китае показали аэромобиль с летающей кабиной
GAC GOVE
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В рамках 15-й Международной авиационной и аэрокосмической выставки в Китае состоялся демонстрационный полёт проекта GOVE, который разрабатывается компаний GAC, сообщает CarNewsChina.

GAC GOVE

GAC GOVE

Фото: GAC

Автомобиль представляет собой дорожное шасси с летающей кабиной в виде аппарата с вертикальным взлётом и посадкой. Взлётно-посадочной площадкой для летающего модуля служит шасси, которое также заряжает аппарат.

Летающий модуль GAC GOVE

Летающий модуль GAC GOVE

Фото: GAC

Это уже не первый запуск GAC GOVE. Первые испытания проекта состоялись в 2023 году, а позднее прошла демонстрация проекта, когда модуль пролетел на низкой высоте в районе бизнес-квартала Гуанчжоу.

GAC GOVE

GAC GOVE

Фото: GAC

В GAC намерены продолжать развивать проект, чтобы соответствовать действующим в Китае требованиям для гражданского воздушного транспорта. Пилотный запуск GAC GOVE запланирован на 2027 год, ожидается, что проект будет действовать в Гонконге и Макао.

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