ФИА покинул ещё один сотрудник, он расследовал дела против бен Сулайема

Международную автомобильную федерацию (ФИА) покинул ещё один ключевой сотрудник. BBC Sports сообщает, что итальянец Паоло Басарри уволен с поста сотрудника федерации по вопросам соответствия.

Сообщается, что Басарри был уволен, поскольку президент ФИА Мохаммед бен Сулайем больше не доверяет ему. При этом именно Басарри расследовал предполагаемое вмешательство бен Сулайема в два случая. Речь о расследовании по поводу попытки отмены штрафа, полученного Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, а также по поводу вмешательства в результаты прошлогоднего Гран-при Лас-Вегаса.

«Я не могу это комментировать», — приводит слова Басарри BBC Sports.

Итальянец покинул федерацию на прошлой неделе. Ранее ФИА уволила занимавшего должность гоночного директора Нильса Виттиха.