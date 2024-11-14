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«Раньше был секс на колёсах». Эдди Джордан раскритиковал нынешнюю Формулу-1

«Раньше был секс на колёсах». Эдди Джордан раскритиковал нынешнюю Формулу-1
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан резко раскритиковал нынешнюю пресную Ф-1, вспомнив, какой страстной она была ранее.

«Боже мой, когда вы были на автодроме, скажем, в Сильверстоуне, и даже если вы не были на стартовой решётке, а были снаружи и на трибунах, и гонка начиналась, и эти V10, я могу вам гарантировать, что земля содрогалась. Земля ходила под ногами, такова была мощность, шум, звук — это просто проходило сквозь твоё тело. Это был секс на колёсах. И это то, чем были для меня автогонки, и это то, что мне так нравилось. Мы слишком трусливы, касается это правил или чего-то ещё. Вернёмся ли мы когда-нибудь к V10? Наверное, нет.

И вторая маленькая вещь, которая связана с этим, которая имеет такое значение, — я про эти машины, и давайте будем справедливы к Льюису [Хэмилтону], Максу [Ферстаппену] и Ландо [Норрису] и к тому, что они делают, но эти машины — как тракторы. Это тракторы. Они весят 1000 кг, очень большой перевес.

А что касается меня, то позор регламенту, позор организаторам и позор людям, которые глубоко в душе посвятили себя Формуле-1, потому что они, по-моему, позволили этому виду спорта зайти на такой уровень, из которого он, возможно, никогда не вернётся, и я их за это просто ненавижу», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

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