В Лас-Вегасе готовятся к коронации Макса Ферстаппена

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса готовятся устроить торжественную церемонию по поводу возможного завоевания Максом Ферстаппеном четвёртого чемпионского титула. Об этом заявил Рене Вильм, генеральный директор Гран-при Лас-Вегаса. Если Ферстаппену удастся финишировать в «городе грехов» впереди Норриса, у Ландо не останется шансов на титул.

«Я уверен, мы сможем вытащить несколько идей из шляпы, возможно, заранее организовать несколько захватывающих вещей. Есть много возможностей чествовать гонщиков, и особенно — если у нас будет повод короновать чемпиона.

Я всегда говорил, что в Лас-Вегасе идеально сочетаются скорость и гламур, и вы не можете представить себе другого такого места в мире — не считая Монако, — где можно было бы получить подобный уровень гостеприимства и пригласить таких знаменитостей, чтобы они могли насладиться всем, что может предложить Лас-Вегас», — приводит слова Вильма Autosport.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.