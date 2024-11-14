«Хаас» тоже ищет пилота-новичка на замену Берману

Команда «Хаас» ищет гонщика-новичка, который мог бы поработать в их машине на пост-сезонных тестах в Абу-Даби. Таким гонщиком может стать Пьетро Фиттипальди. Об этом сообщает RacingNews365.

В пост-сезонных тестах от одной команды могут участвовать один «старший» пилот и один «новичок», который провёл в Формуле-1 не более двух гонок. Оливер Берман будет боевым пилотом «Хааса» в следующем году, и американская команда явно хотела бы задействовать его на тестах. Но у 19-летнего британца уже три гонки в Формуле-1.

RacingNews365 сообщает, что «Хаас» может привлечь вместо него 28-летнего бразильца Пьетро Фиттипальди, у которого как раз две гонки в Формуле-1. Впрочем, Берман может участвовать в тестах, но в качестве старшего гонщика. Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявлял, что планирует привлечь Эстебана Окона, но теперь может пересмотреть свои планы.

Ранее сообщалось, что с такой же проблемой столкнулась «Феррари», которой нужен новичок для первой практики Гран-при Абу-Даби. Они уже накатывают гонщика «Феррари» в WEC 28-летнего Антонио Фуоко. Он провёл день тестов во Фьорано за рулём машины 2022 года — F1-75.