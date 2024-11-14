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Гонщик Формулы-1 Ландо Норрис рассказал о своей пагубной привычке играть на PlayStation

Гонщик Формулы-1 Ландо Норрис рассказал о своей пагубной привычке играть на PlayStation
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Идущий на втором месте в чемпионате Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своей привычке постоянно играть на PlayStation, что пагубно сказывалось на его дисциплинированности, но теперь он стал меньше тратить на это время и больше думает о режиме сна, питании и своём основном занятии – гонках Формулы-1.

«Раньше у меня была PlayStation. Я везде носил её с собой. И монитор, поэтому я играл в самолётах, проводил за этим много часов. Я почти не спал, потому что мне очень нравилось делать всё это. Я просто понял, что трачу на это слишком много времени. Тогда я был недостаточно дисциплинированным, но, думаю, сейчас это уже не так.

Когда я дома, я играю, провожу время с друзьями и делаю всё это. Но когда я в разъездах, моя голова занята гонками, и мыслями о таких вещах, как хороший сон, хорошее питание. Я сосредоточен на этом», — сказал Норрис на YouTube-канале Эстебана Окона.

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