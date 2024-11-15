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Самый быстрый китайский гиперкар уступил Xiaomi на «Нюрбургринге»

Самый быстрый китайский гиперкар уступил Xiaomi на «Нюрбургринге»
YangWang U9
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Компания BYD провела на «Северной петле» «Нюрбургринга» заезды своего электрического гиперкара YangWang U9, который недавно установил рекорд скорости среди китайских автомобилей. Круг по «Нордшляйфе» YangWang U9 проехал за 7.17,900, сообщает CarScoops, уступив не только прототипу Xiaomi SU7 Ultra, но и некоторым европейским дорожным электромобилям.

Так, Дэвид Питтард за рулём предсерийной версии Xiaomi SU7 Ultra показал время 6.46,874, что почти на полминуты быстрее результата YangWang U9. Китайский гиперкар также уступил Rimac Nevera (7.05,298) и Porsche Taycan Turbo GT (7.07,55).

Напомним, действующий рекорд «Северной петли» среди дорожных автомобилей удерживает Mercedes-AMG One — 6:29.090, тогда как абсолютный рекорд принадлежит прототипу класса LMP1-h Porsche 919 Hybrid EVO, на котором Тимо Бернхард в 2018 году проехал 20,8-километровый круг за 5.19,546.

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