Вильнёв раскритиковал «Макларен» за их приоритеты в чемпионате

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв раскритиковал команду «Макларен» и её руководителя Андреа Стеллу, который сказал после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии, что для них это ничего не меняет, поскольку их приоритетом всегда был Кубок конструкторов.

«В «Макларене» сказали после Бразилии очень странную вещь: что для них приоритетом был не чемпионат пилотов, а Кубок конструкторов. Это очень странно. Так говорят команды, которые не могут победить.

Хорошо, командный титул приносит деньги. Но он никого не волнует. Люди помнят только, кто был гонщиком-чемпионом, и команду, за которую он в тот момент выступал. И в конечном итоге в сознании людей именно эта команда является чемпионом. Кубки конструкторов хороши только на бумаге и из-за дополнительных денег. Вот и всё. За пределами самой команды это никого это не волнует», — приводит слова Вильнёва Planet F1.

После 21-го этапа Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 36 очков. «Ред Булл» — на третьем месте с отставанием в 49 очков от «Макларена».